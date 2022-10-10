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    «Нефтехимик» вернулся в игру, «Ак Барс» пока не суперклуб, а «Трактор» — главный лузер на Востоке. Чем жила КХЛ на прошлой неделе?

    КХЛ: топ-событий минувших семи дней

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    «Нефтехимик» против «Автомобилиста»
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    «Нефтехимик» против «Автомобилиста»
    На шестой неделе в КХЛ андердоги вновь били фаворитов, а регрессирующие команды продолжили топить сами себя. Обо всем этом мы предлагаем вспомнить в нашей еженедельной подборке главных моментов прошлых семи дней.

    «Нефтехимик» гасит всех, на кого попадает в регулярке

    «Нефтехимик» против «Автомобилиста»
    ХК «Нефтехимик»

    Еще недавно о «Нефтехимике» вспоминали в ключе самых лютых неудачников сезона. Но с 27-го сентября разговоры о беспросветной серии начали утихать, и, кажется, окончательно стерлись на прошлой неделе, когда нижнекамские парни оформили три подряд победы, увеличив беспроигрышную серию до шести матчей.

  • «Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Энтони Камара
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    • Началась неделя с продуктивного выезда в Нур-Султан, где команда Олега Леонтьева нагнула «Барыс», после которого дома щелкнула игроков покрупнее — «Динамо» Москва (3:2 Б), а также великий и ужасный «Автомобилист» (4:3). По итогам этих матчей «Нефтехимик» поднялся на девятое место на Востоке и отстает от топ-8 теперь только по вторичной статистике.

    Безвыигрышная неделя «Ак Барса»

    «Ак Барс» в домашнем матче с «Барысом»
    https://www.ak-bars.ru/

    В преддверии каждого матча «Ак Барс» по ряду причин считается фаворитом. Прежде всего так происходит из-за опытного коуча и суперсостава. В реальности последние результаты казанского гранда подчеркивают, что команда далека от праймовой формы, и для того чтобы стать действительно великой, придется пахать в течение всей регулярки.

  • «Барыс» в Казани переиграл «Ак Барс»
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    • Минувший семидневный отрезок «Ак Барс» закрыл тремя поражениями на «Татнефть-Арене». Безуспешно казанцы дрались с раздражающим команду Знарка «Автомобилистом» (5:4 ОТ, 2:1), а в субботней игре — откатали вялый хоккей против «Барыса», который сейчас умеет наказывать за подобное неуважение (2:3).

    С 19 очками в 15 матчах «Ак Барс» свалился на четвертую строчку в Восточной таблице с 36 забитыми и 32 пропущенными голами — для нынешнего ростера звезд эти цифры можно считать позорными.

  • Это парадокс, играем плохо — выигрываем, играем хорошо — проигрываем. В данном случае важнее игра.
  • Олег Знарок

    • «Трактор» упал на дно конференции

    Сергей Калинин
    ХК «Трактор»

    Челябинская команда продолжает деградировать. На данный момент она является последней на Востоке с 12 очками, взятыми в 17 играх. За этот период «Трактор» получил в свои ворота полсотни голов.

    Да, в регулярке хватает представителей, у которых в защите все еще печальнее, но не сравнивать же с ними клуб, бившийся в полуфинале Кубка Гагарина весной. В ходе прошлого семидневного отрезка «Трактор» потерпел три подряд поражения, а его общая серия лузрв доросла до пяти матчей.

    «Куньлунь» набирает очки

    Чэнь Цзымэн
    ХК «Куньлунь»

    Вот кто приятно удивил на прошлой неделе, так это «Куньлунь». Мэйд-ин-Чайна-клуб успел откатать четыре матча и сумел урвать минимум один балл в каждом, в двух встречах пекинцы победили. Держа в памяти крутой камбэк в драке с ЦСКА, «Куньлунь» в Мытищах устроил проверку на прочность другой московской команде — «Динамо», которой, правда проиграл в овертайме (2:3 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    В серии буллитов команда Грега Айэленда позже уступила «Северстали» (2:3 Б), а в матче с «Трактором» вырубила горе-челябинцев (3:2 ОТ). Самым знаковым в этом списке получился последний замес на «G-Drive Арене». «Куньлунь» в гостях размазал «Авангард» (4:0). Для пекинского клуба это первая с 2020-го сухая победа и дебютная победа в Омске.

    Значительная часть общекомандного успеха «Ред Стар» принадлежит вратарям Джереми Смиту и новичку Мэтту Джурусику, стабильно отбивающим 93+ процента бросков соперников, при том что слабая защита позволяет наносить минимум три десятка ударов. В таблице Запада «Куньлунь» предпоследний, но от топ-8 дистанция уже минимальная.

    На Западе по-прежнему тяжело дышится

    Разборки между «Торпедо» — «Динамо» Минск
    ХК «Торпедо»

    Если заглянуть в западную таблицу, то там все еще продолжаются ожесточенные замесы с высокой турнирной плотностью. Безусловно, СКА сейчас никому неровня — парни Ротенберга улетели далеко вперед и держат 6-очковую дистанцию между вторым «Динамо» Москва. Зато с третьего по седьмое место включительно клубы идут практически синхронно, уступая один-два балла. Малейшая осечка любой команды может легко перемешать остальные позиции, и все это ради третьего места.

    «Авангард» унизили на «G-Drive Арене»

    Иван Телегин
    ХК «Авангард»

    В новом сезоне «Авангард» успел провести три игры на суперсовременной «G-Drive Арене» в Омске, две из которых закончились победами, а одна — максимально мрачным поражением. Причем случилось это против соперника, в разборках с которыми крупного луза можно было избежать — парни Рябыкина сгорели «Куньлуню» (0:4).

  • «Авангард» проиграл «Куньлуню»
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    • С 20-х чисел сентября «Авангард» хаотично штормит в разные стороны — омичи чередуют победы поражениям, все они заканчиваются в основное время. Что касается матча с «Ред Стар», то хозяевам в Омске можно вписать в актив первый и второй периоды — максимум попыток бросить, хорошее владение и общий контроль ситуации.

    В третьей 20-минутной партии ничего этого не было. «Авангард» катал бесхребетный хоккей, в то время как «Куньлунь» повысил точность и запасся фартом (две последние шайбы). Десять тысяч гостей арены стали свидетелями того, как китайский андердог обновил историю очных матчей и выдал первый за два года «сухарь».

    КХЛ: крутейшие матчи предстоящей недели

    Замес между «Авто» и «Ак Барсом»
    ХК «Автомобилист»

    В понедельник КХЛ открывается в лайт-режиме — всего два матча, но зато один из них состоится в Магнитогорске, где «Металлург» Мг планирует реабилитироваться после 1:5 в Омске. Правда, рубиться им придется с «Динамо» Москва.

    В насыщенный вторничный вечер стоит посмотреть за разборками «Барыса» и «Куньлуня». Интересно, как долго продержится на ходу китайский клуб? В то же время «Автомобилист» и «Торпедо» готовы откатать мегарезультативный матч в Екатеринбурге.

  • Гол японца Сато помог «Торпедо» переиграть минское «Динамо»
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    • В среду, 12 октября, «Магнитка» примет хромой «Ак Барс», а «Динамо» в очередной раз загасится с «Северсталью» — обе встречи обязательны к просмотру.

    В пятницу, 14-го числа, зрителей КХЛ ждет четвертый в текущем сезоне раунд между «Авто» и «Ак Барсом». Сумеет ли команда Знарка впервые победить екатеринбуржцев, а может, те выбьют «четыре из четырех»?

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