«Барыс» в Казани переиграл «Ак Барс»

В составе победителей отличились защитник Самат Данияр, а также нападающие Адиль Сагадеев и Линден Вей.
Голы казанцев на счету форвардов Кирилла Петрова и Артема Галимова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Голы: Данияр — 1 (Муратов), 18:11 — 0:1. Петров — 4 (бол., Сафонов, Войнов), 22:14 — 1:1. Бекетаев — 2 (Сергиенко), 27:05 — 1:2. Вей — 8 (бол., Луис, Григорьев), 31:58 — 1:3. Галимов — 2, 36:02 — 2:3Вратари: Билялов (59:02) — ГудачекБроски: 25 (8+10+7) — 33 (8+11+14)Штраф: 6 — 2
«Барыс» с 17 очками вышел на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на четвертой позиции, имея в своем активе 19 очков.
В следующем матче «Барыс» примет дома «Куньлунь» (11 октября), а «Ак Барс» сыграет на следующий день в Магнитогорске против «Металлурге».