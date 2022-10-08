ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
  • 18:55
    • «Челси» крупно победил «Вулверхэмптон», у Маунта два ассиста
  • 18:52
    • «Ман Сити» разгромил «Саутгемптон», Холанн снова отметился голом
  • 18:29
    • ЦСКА и «Динамо» поделили очки в матче 12-го тура РПЛ
  • 18:18
    • Джокович обыграл Медведева, россиянин отказался продолжать матч
  • 18:03
    • Игнатьев сыграет в атаке «Локо» против «Сочи»
    Все новости спорта

    «Барыс» в Казани переиграл «Ак Барс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В составе победителей отличились защитник Самат Данияр, а также нападающие Адиль Сагадеев и Линден Вей.

    Голы казанцев на счету форвардов Кирилла Петрова и Артема Галимова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
    Голы: Данияр — 1 (Муратов), 18:11 — 0:1. Петров — 4 (бол., Сафонов, Войнов), 22:14 — 1:1. Бекетаев — 2 (Сергиенко), 27:05 — 1:2. Вей — 8 (бол., Луис, Григорьев), 31:58 — 1:3. Галимов — 2, 36:02 — 2:3Вратари: Билялов (59:02) — ГудачекБроски: 25 (8+10+7) — 33 (8+11+14)Штраф: 6 — 2

    «Барыс» с 17 очками вышел на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на четвертой позиции, имея в своем активе 19 очков.

    В следующем матче «Барыс» примет дома «Куньлунь» (11 октября), а «Ак Барс» сыграет на следующий день в Магнитогорске против «Металлурге».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Низовой исход и ставка на фаворита
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Боруссия» и «Бавария» по традиции покажут результативный футбол
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Сливочные» начнут без увертюр
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие