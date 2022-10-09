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    Гол японца Сато помог «Торпедо» переиграть минское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над минским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    Один из голов нижегородцев записал на свой счет нападающий Ю Сато, который стал первым представителем Японии, отличившимся в матче КХЛ.

    Также в составе победителей отличились нападающие Андрей Белевич, Николай Коваленко и Кирилл Воронин, а также защитник Марк Марин.

    Шайбы за «зубров» забросили форварды Игорь Мартынов и Павел Варфоломеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
    Голы: Белевич — 1 (Венгрыжановский, Воронин), 5:18 — 1:0. Мартынов — 1 (Варфоломеев, Колосов), 8:46 — 1:1. Сато — 1 (Атанасов, Марин), 28:00 — 2:1. Варфоломеев — 4 (Пинчук, Емелин), 34:48 — 2:2. Коваленко — 4 (бол., Гончарук, Кручинин), 45:51 — 3:2. Воронин — 3 (п.в.), 57:11 — 4:2. Марин — 5 (п.в.), 58:33 — 5:2Вратари: Кульбаков — Колосов (57:04)Броски: 42 (15+15+12) — 19 (5+10+4)Штраф: 4 — 10

    В турнирной таблице КХЛ «Торпедо» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах. «Динамо» идет 8-м: 16 очков после 16 игр.

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