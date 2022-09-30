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    «Нефтехимик» обыграл «Металлург» в матче с 11 шайбами

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    Матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершился со счетом 6:5 в пользу команды из Нижнекамска.

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    У победителей по шайбе забросили Энтони Камара, Йоанн Овитю, Ансель Галимов и Павел Порядин. Дубль сделал Вячеслав Лещенко.

    Самым результативным в составе хозяев стал Семен Кошелев, а Егор Коробкин, Коди Курран и Архип Неколенко записали на свой счет по одной шайбе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:6 (1:1, 1:2, 3:3)
    Голы: Кошелев — 5 (Земченок), 11:07 — 1:0. Камара — 4, 16:25 — 1:1. Лещенко — 3 (бол., Митякин, Сидоров), 27:31 — 1:2. Овитю — 1 (бол., Е.А. Попов, Назаров), 29:07 — 1:3. Коробкин — 3 (Яковлев), 30:00 — 2:3. Лещенко — 4 (Е.А. Попов), 43:58 — 2:4. Неколенко — 1 (Чибисов), 45:14 — 3:4. Галимов — 4 (Бикмуллин, Лещенко), 50:55 — 3:5. Керран — 1 (Лайпсик, Яковлев), 58:29 — 4:5. Порядин — 6 (п.в., Камара), 59:06 — 4:6. Неколенко — 2 (Кошелев, Майе), 59:48 — 5:6Вратари: Кошечкин (Паскуале, 29:07, 57:52 — 58:29, 58:40 — 59:06, 59:17) — ГариповШтраф: 8 — 6Броски: 34 (14+8+12) — 24 (4+7+13)

    До поражения «Магнитка» шла на серии из семи побед. Для «Нефтехимика» это вторая победа подряд.

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