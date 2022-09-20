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    «Барыс» победил «Автомобилист»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    Казахстанский «Барыс» одержал домашнюю победу над «Автомобилистом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    В составе победителей голами отметились нападающий Энтони Луис и Аркадий Шестаков.

    В этой встрече в составе «Барыса» дебютировал 34-летний голкипер Юлиус Гудачек, который оформил «сухарь» в первом же матче за новую команду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Луис — 4 (бол., Бракко, Грэм), 5:18 — 1:0. Шестаков — 1 (Максимов, Грэм), 18:25 — 2:0Вратари: Гудачек — Галкин (56:53 — 59:50)Броски: 24 (12+5+7) — 36 (13+11+12)Штраф: 10 — 29

    В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» идет на 1-м месте, набрав 13 очков в 9 матчах. «Барыс» занимает 5-е место: 9 очков после 9 игр.

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