Хартли стал консультантом академии «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда»занял должность консультанта академии клуба.

Хартли будет помогать в развитии детско-юношеского спорта в регионе, сообщает пресс-служба «Авангарда».

«Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут», — сказал канадский специалист.

Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год. В сезоне-2020/2021 омская команда под его руководством выиграла Кубок Гагарина.

«Авангард» начал новый сезон в КХЛ с четырех поражений.