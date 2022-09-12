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    Хартли стал консультантом академии «Авангарда»

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    Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли занял должность консультанта академии клуба.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    Хартли будет помогать в развитии детско-юношеского спорта в регионе, сообщает пресс-служба «Авангарда».

    «Привет, Омск! Так классно оказаться здесь снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут», — сказал канадский специалист.

    Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год. В сезоне-2020/2021 омская команда под его руководством выиграла Кубок Гагарина.

    «Авангард» начал новый сезон в КХЛ с четырех поражений.

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