Президент IIHF: Участие России и Белоруссии в турнирах — неприемлемый риск для безопасности

Президент(IIHF)прокомментировал отклонение апелляции России на участие в международных турнирах.

Независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета организации об отказе в допуске национальных сборных к международным соревнованиям под эгидой IIHF.

«Мы приветствуем решение независимого дисциплинарного совета IIHF, который поддерживает решение совета IIHF о запрете участия сборных России и Белорусси и отмене двух чемпионатов мира, которые должны были состояться в России в следующем сезоне.

Мы утверждаем, что это решение было принято из соображений безопасности и благополучия игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей, и мы рады, что правление с этим согласилось.

Независимый совет поддержал наше мнение о том, что проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023 в России или участие российской и белорусской команд в турнирах IIHF было бы неприемлемым риском для безопасности», — заявил Тардиф пресс-службе IIHF.