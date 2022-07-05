Дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции России и Белоруссии

Независимый дисциплинарный совет(IIHF) отклонил апелляции федераций хоккея России и Белоруссии на отстранение национальных команд от участия в соревнованиях под эгидой организации.

В феврале совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации в Украине.

В заявлении говорится, что решение совета IIHF от 28 февраля было не санкцией, а политикой безопасности, которая не носила дискриминационный характер.

Дисциплинарный совет вынес решение в пользу IIHF по части отзыва у России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также по поводу решения не назначать российских судьей на турниры IIHF, и недопуска российских представителей и экспертов — членов комитетов IIHF до участия в мероприятиях IIHF.

«Мы приветствуем решение независимого дисциплинарного совета IIHF, который поддерживает решение совета IIHF о запрете участия сборных России и Белорусси и отмене двух чемпионатов мира, которые должны были состояться в России в следующем сезоне.

Мы утверждаем, что это решение было принято из соображений безопасности и благополучия игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей, и мы рады, что правление с этим согласилось.

Независимый совет поддержал наше мнение о том, что проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023 в России или участие российской и белорусской команд в турнирах IIHF было бы неприемлемым риском для безопасности», — заявил президент IIHF Люк Тардиф.

Решение независимого дисциплинарного совета может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).