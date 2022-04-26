ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Без Педри «Барселона» терпит неудачи«Барселона» «Педризависима» и переживает кризис роста
  • 12:40
    • «Не дождетесь». Федун заявил, что не собирается продавать «Спартак»
  • 13:51
    • Франсис Коклен о «Баварии»: Они не усвоили урок после первого матча с нами
  • 13:43
    • «Интер» предпримет попытку подписать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича
  • 13:32
    • Сутормин — о чемпионской гонке: Всё в руках «Зенита». Надеюсь, решим это как можно раньше
  • 13:22
    • Иско перейдет в «Бетис». Он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
    Все новости спорта

    Защитник «Северстали» Стенквист покинул клуб и стал игроком шведского «Тимро»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь
    Защитник «Северстали» Якоб Стенквист покинул клуб и стал игроком шведского «Тимро», сообщает HockeyNews.se.

    Якоб Стенквист
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Якоб Стенквист

    «Очень приятно снова вернуться домой в Швецию через несколько лет и представлять „Тимро“. Я постараюсь вносить свой вклад на всей площадке, но больше всего я силён в нападении. Я хочу начинать атаки из глубины и развивать их, а также пытаться представлять угрозу со своего фланга», — заявил Стенквист.

    24-летний швед выступал за „Северсталь“ с 2021 года. На его счету 31 встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, он забросил четыре шайбы и отдал 14 голевых передач при показателе полезности „-1“. В плей-офф Стенквист провёл семь встреч и набрал 6 (1+5) очков при полезности „-4“.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» унизит «Реал» в первом матче?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Магнитка» закроет серию на своем льду?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.06
    •
  • «Сливочные» обескуражат команду Гвардиолы?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Суонси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие