«Металлург» разгромил «Трактор» в гостях — 6:0

Завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местныйпринимал магнитогорский. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0 (3:0, 1:0, 2:0).

На 10-й минуте Денис Зернов вывел магнитогорцев вперёд. На 14-й минуте Николай Голдобин удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте Брендан Лайпсик забросил третью шайбу в ворота Романа Вилла. На 36-й минуте Филипп Майе реализовал численное большинство — 4:0. На 44-й минуте Линус Виделль с передачи Джоша Карри довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Лайпсик оформил дубль.

КХЛ «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) Голы: Зернов — 7 (Карпов, Никонцев), 9:30 — 0:1. Голдобин — 7 (Лайпсик, Майе), 13:54 — 0:2. Лайпсик — 7 (Майе, Земченок), 18:33 — 0:3. Майе — 6 (бол., Карпов, Хультстрем), 35:00 — 0:4. Виделль — 3 (Карри), 43:22 — 0:5. Лайпсик — 8 (Майе, Юров), 52:39 — 0:6Вратари: Вилл — Кошечкин (Налимов, 52:39)Штраф: 2 — 6Броски: 29 (9+11+9) — 19 (7+2+10)Судьи: Наумов, Сидоренко

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга». Следующий матч состоится послезавтра, 11 апреля, в Магнитогорске.