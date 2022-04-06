Ротенберг: Два периода СКА доминировал над ЦСКА, в 3-м не выполнили установку

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение от ЦСКА (2:6) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«Два периода выполняли установку, сыграли здорово, доминировали. В третьем — не выполнили, поэтому такой счет. Но по самоотдаче нет вопросов к команде, за это ребятам благодарность. Болельщиков тоже благодарю. Будем работать над ошибками, будем готовы к следующей игре. Хоккей — игра ошибок, сейчас нужно все проанализировать. Это плей-офф, здесь нужно постоянно вносить коррективы, постоянно работать. Для нас все только начинается. Нужно минимизировать ошибки и лучше играть в атаке — будем к этому стремиться.

Перевод Бардакова в первое звено? Он здорово работает и является одним из лучших игроков команды, несмотря на свой возраст. Лехтонен в третьем периоде провел всего одну смену? Это хоккей, бывают сильные удары. Прокомментировать ситуацию пока не могу, проконсультируемся с медицинским штабом», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

Счет в серии составляет 2:1 в пользу ЦСКА. Ответная игра состоится 8 апреля.