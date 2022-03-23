ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов
  • 21:58
    • ЦСКА отыгрался с 0:3 в матче с «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
  • 19:27
    • «Трактор» разгромил «Салават» в Уфе, сравняв счет в серии
  • 19:16
    • СМИ: «Ак Барс» склоняется к замене Квартальнова на Билялетдинова
    Все новости спорта

    Тихонов — об 1:7 от «Трактора»: За любую ошибку нас сразу наказывали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов прокомментировал поражение от «Трактора» (1:7) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

    Виктор Тихонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Тихонов

    «Не тот результат, конечно, который мы хотели видеть. Не все получалось, было много ошибок.

    Нам надо было реализовывать своё преимущество "5 на 3". Забей мы, было бы 2:2. "Трактор", конечно, молодцы: наказывали за счет этого, много голов нам забили.

    Не сказал бы, что нам не хватало эмоций, просто пропустили быстрый гол. При счете 0:2 меняется тактика, меняется план на игру.

    Мы создавали, но забить не могли, а за любую ошибку нас сразу наказывали. Бывают такие матчи, когда все залетает.

    Счет в серии 2-2, двигаемся дальше. Кто первым выиграет два матча, тот и пройдет дальше. Весь фокус теперь на этом! У нас должна быть короткая память, что было, то было», — приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Салават Юлаев» вновь покажет высокую результативность?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сборная Италии одержит победу в этом матче
  • Италия U19 — Германия U19. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Каролина — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уотсон — Свитолина
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенчич — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие