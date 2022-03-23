Тихонов — об 1:7 от «Трактора»: За любую ошибку нас сразу наказывали

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов прокомментировал поражение от «Трактора» (1:7) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Не тот результат, конечно, который мы хотели видеть. Не все получалось, было много ошибок.

Нам надо было реализовывать своё преимущество "5 на 3". Забей мы, было бы 2:2. "Трактор", конечно, молодцы: наказывали за счет этого, много голов нам забили.

Не сказал бы, что нам не хватало эмоций, просто пропустили быстрый гол. При счете 0:2 меняется тактика, меняется план на игру.

Мы создавали, но забить не могли, а за любую ошибку нас сразу наказывали. Бывают такие матчи, когда все залетает.

Счет в серии 2-2, двигаемся дальше. Кто первым выиграет два матча, тот и пройдет дальше. Весь фокус теперь на этом! У нас должна быть короткая память, что было, то было», — приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.