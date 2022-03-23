Тихонов — об 1:7 от «Трактора»: За любую ошибку нас сразу наказывали

Виктор Тихонов Фото: globallookpress.com
«Не тот результат, конечно, который мы хотели видеть. Не все получалось, было много ошибок.
Нам надо было реализовывать своё преимущество "5 на 3". Забей мы, было бы 2:2. "Трактор", конечно, молодцы: наказывали за счет этого, много голов нам забили.
Не сказал бы, что нам не хватало эмоций, просто пропустили быстрый гол. При счете 0:2 меняется тактика, меняется план на игру.
Мы создавали, но забить не могли, а за любую ошибку нас сразу наказывали. Бывают такие матчи, когда все залетает.
Счет в серии 2-2, двигаемся дальше. Кто первым выиграет два матча, тот и пройдет дальше. Весь фокус теперь на этом! У нас должна быть короткая память, что было, то было», — приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.