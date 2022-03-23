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    Лямся — о поражении 1:7: С первых минут все пошло не так. Матч не задался

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Трактора» (1:7) в 4-м матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    «Сегодня был совершенно другой хоккейный вечер. С первых минут все пошло не так. Даже не вспомню, когда в последний раз такое случалось. Но это хоккей, игра. Порой и такое бывает.

    Но мы все одна команда — выигрываем вместе и проигрываем. Напомню, что я ранее говорил, что мы в серии андердоги. Сегодня болельщики это увидели. У соперника множество хороших игроков.

    Когда мы не выкладываемся на сто процентов, то случается такое. Но ключевое, что, даже если ты можешь проиграть 1:7, это лишь один матч в серии.

    Для нас ситуация остается приемлемой, счет в серии 2-2. Мы можем обыграть соперника как дома, так и в гостях.

    Что сказал игрокам после такого поражения? Короткая память. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Ситуация для нас приемлемая.

    Матч сегодня не задался. Мы были немного не готовы. Но я абсолютно верю и уверен в своей команде. Несмотря на значительные потери, мы продолжаем серию», — приводит слова Ламси «Бизнес Online».

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