Лямся — о поражении 1:7: С первых минут все пошло не так. Матч не задался

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:7) в 4-м матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Сегодня был совершенно другой хоккейный вечер. С первых минут все пошло не так. Даже не вспомню, когда в последний раз такое случалось. Но это хоккей, игра. Порой и такое бывает.

Но мы все одна команда — выигрываем вместе и проигрываем. Напомню, что я ранее говорил, что мы в серии андердоги. Сегодня болельщики это увидели. У соперника множество хороших игроков.

Когда мы не выкладываемся на сто процентов, то случается такое. Но ключевое, что, даже если ты можешь проиграть 1:7, это лишь один матч в серии.

Для нас ситуация остается приемлемой, счет в серии 2-2. Мы можем обыграть соперника как дома, так и в гостях.

Что сказал игрокам после такого поражения? Короткая память. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Ситуация для нас приемлемая.

Матч сегодня не задался. Мы были немного не готовы. Но я абсолютно верю и уверен в своей команде. Несмотря на значительные потери, мы продолжаем серию», — приводит слова Ламси «Бизнес Online».