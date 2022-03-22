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    «Магнитка» размочила серию с «Авангардом» благодаря хет-трику Голдобина

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    Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:5) в третьем матче серии 1/2 финала Восточной конференции КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей хет-трик сделал Николай Голдобин, еще по одной шайбе забросили Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев.

    За омичей отличились Корбэн Найт и Никита Сошников.

    Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала конференций
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
    Голы: Найт — 3 (бол., Емелин, Толчинский), 18:58 — 1:0. Голдобин — 2 (Маклюков, Дронов), 30:53 — 1:1. Чибисов — 3 (бол., Яковлев, Лайпсик), 38:41 — 1:2. Голдобин — 3 (бол., Майе), 42:58 — 1:3. Сошников — 4 (Береглазов, Якупов), 46:34 — 2:3. Голдобин — 4, 55:49 — 2:4. Никонцев — 2 (п.в.), 58:35 — 2:5Вратари: Грубец (57:21 — 58:35) — КошечкинБроски: 29 (10+7+12) — 31 (8+13+10)Штраф: 8 — 6

    «Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание от «Авангарда». Счет в серии — 1-2 в пользу омского клуба.

    Четвертый матч серии пройдет в четверг, 24 марта. Начало — в 19.30 (мск).

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