Шестеркин — главный претендент на «Везина Трофи»

Российский голкипер «Рейнджерс»является главным фаворитом напо итогам текущего сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

15 журналистов портала проголосовали за вероятных обладателей награды лучшему вратарю по итогам сезона-2021/22.

По итогам опроса 13 обозревателей портала поставили на первое место Шестеркина, набравшего в итоге 71 балл.

В нынешнем регулярном чемпионате Шестеркин сыграл в 39 матчах, одержав 29 побед и отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надежности 2,07.

Вторую строчку занял Якоб Маркстром из «Калгари» (44 балла). На третьем месте расположился Фредерик Андерсон из «Каролины (39).

Еще один российский вратарь Андрей Василевский из "Тампа-Бэй" стал четвертым, набрав 38 баллов.