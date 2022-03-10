«Салават Юлаев» удержал победу над «Сибирью» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

Всего один гол. Победная серия «Ливерпуля» продлена, разрыв с «Ман Сити» стал меньше

«Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» в домашнем матче 28 тура АПЛ (1:0). Подробнее в нашем обзоре