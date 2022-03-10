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    «Салават Юлаев» удержал победу над «Сибирью» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (3:2 ) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей отличились Алексей Пустозёров, Глеб Кузьмин и Николай Кулёмин.

    За гостей шайбы забросили Александр Шаров и Егор Аланов.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Пустозеров — 2 (Хафизуллин, Хохряков), 27:51 — 1:0. Кузьмин — 2 (Тихонов, Хохряков), 32:25 — 2:0. Кулемин — 2 (Кадейкин), 40:20 — 3:0. Шаров — 2, 45:05 — 3:1. Аланов — 2 (Пьянов, Чайковски), 55:48 — 3:2Вратари: Шарыченков — Красоткин (58:44)Броски: 25 (9+8+8) — 24 (10+6+8)Штраф: 10 — 12

    Уфимцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в полуфинал Восточной конференции.

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