«Салават Юлаев» удержал победу над «Сибирью» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Алексей Пустозёров, Глеб Кузьмин и Николай Кулёмин.
За гостей шайбы забросили Александр Шаров и Егор Аланов.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Пустозеров — 2 (Хафизуллин, Хохряков), 27:51 — 1:0. Кузьмин — 2 (Тихонов, Хохряков), 32:25 — 2:0. Кулемин — 2 (Кадейкин), 40:20 — 3:0. Шаров — 2, 45:05 — 3:1. Аланов — 2 (Пьянов, Чайковски), 55:48 — 3:2Вратари: Шарыченков — Красоткин (58:44)Броски: 25 (9+8+8) — 24 (10+6+8)Штраф: 10 — 12
Уфимцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в полуфинал Восточной конференции.