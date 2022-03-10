Чесалин: В противостоянии с «Салаватом» нам не хватило сплоченности на льду

Нападающий «Сибири»прокомментировал поражение от(2:3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Сибирь» уступила в серии со счетом 1-4.

«Мы допустили больше ошибок. Не хватило заряженности, проиграли матч и, соответственно, серию. На мой взгляд, в этом противостоянии нам не хватило сплоченности на льду.

Были мелкие ошибки, которых в принципе не должно было быть. Плей-офф — это игра от ножа, и каждый малейший "косяк" всегда наказывается.

Первую игру в серии мы должны были брать. Это был очень важный матч в плане психологии. Выиграй его, возможно все сложилось бы по-другому.

Антон Красоткин — наш последний рубеж. Мы ему доверяли и вместе бились до последнего. Конкретной установки выводить лидеров "Салавата Юлаева" у нашего звена не было.

У соперника то же самое — это часть хоккея. Кто кого перетерпит, кто психологически устоит — такое всегда бывает», — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.

В полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором».