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    Чесалин: В противостоянии с «Салаватом» нам не хватило сплоченности на льду

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сибирь Салават Юлаев КХЛ
    Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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    «Сибирь» уступила в серии со счетом 1-4.

    «Мы допустили больше ошибок. Не хватило заряженности, проиграли матч и, соответственно, серию. На мой взгляд, в этом противостоянии нам не хватило сплоченности на льду.

    Были мелкие ошибки, которых в принципе не должно было быть. Плей-офф — это игра от ножа, и каждый малейший "косяк" всегда наказывается.

    Первую игру в серии мы должны были брать. Это был очень важный матч в плане психологии. Выиграй его, возможно все сложилось бы по-другому.

    Антон Красоткин — наш последний рубеж. Мы ему доверяли и вместе бились до последнего. Конкретной установки выводить лидеров "Салавата Юлаева" у нашего звена не было.

    У соперника то же самое — это часть хоккея. Кто кого перетерпит, кто психологически устоит — такое всегда бывает», — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.

    В полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором».

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