Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд собрал форму и покинул расположение клуба

Нападающий «Салавата Юлаева»собрал форму и покинул расположение уфимского клуба, сообщает «Чемпионат»

По информации источника, другие легионеры разговаривали с руководством по поводу отъезда, но на данный момент остаются в расположении команды, кроме Джеффа Плеттома, который сегодня расторг контракт с клубом по обоюдному желанию.

В текущем сезоне Гранлунд провёл 41 матч и набрал 38 очков: забросил восемь шайб и отдал 30 результативных передач.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават» встретится с «Сибирью». Помимо сегодняшней игры, матчи состоятся 4, 6 и 8 марта.

В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.