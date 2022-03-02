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    Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд собрал форму и покинул расположение клуба

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд собрал форму и покинул расположение уфимского клуба, сообщает «Чемпионат».

    Маркус Гранлунд
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    Маркус Гранлунд

    По информации источника, другие легионеры разговаривали с руководством по поводу отъезда, но на данный момент остаются в расположении команды, кроме Джеффа Плеттома, который сегодня расторг контракт с клубом по обоюдному желанию.

  • «Салават Юлаев» расторг контракт с Плэттом по обоюдному соглашению
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    • В текущем сезоне Гранлунд провёл 41 матч и набрал 38 очков: забросил восемь шайб и отдал 30 результативных передач.

    В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават» встретится с «Сибирью». Помимо сегодняшней игры, матчи состоятся 4, 6 и 8 марта.

    В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

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