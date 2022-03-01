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    Источник: ИИХФ не считает санкциями отстранение сборных России

    Хоккей Сборная России
    Международная хоккейная федерация (ИИХФ) не считает отстранение сборных России санкциями, сообщает ТАСС.

    Сборная России
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    Сборная России

    Заседание совета ИИХФ состоялось 28 февраля. Было принято решение отстранить Россию и Беларусь от международных турниров.

    Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

    «Международная федерация хоккея не считает меры, введенные по отношению к сборной России, санкциями и в обращении к членам совета ИИХФ просит не употреблять этот термин.

    Эти меры связаны с безопасностью участников предстоящих турниров, в том числе и игроков сборных России», — сообщил изданию источник.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.

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