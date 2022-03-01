Источник: ИИХФ не считает санкциями отстранение сборных России

(ИИХФ) не считает отстранение сборных России санкциями, сообщает ТАСС

Заседание совета ИИХФ состоялось 28 февраля. Было принято решение отстранить Россию и Беларусь от международных турниров.

Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

«Международная федерация хоккея не считает меры, введенные по отношению к сборной России, санкциями и в обращении к членам совета ИИХФ просит не употреблять этот термин.

Эти меры связаны с безопасностью участников предстоящих турниров, в том числе и игроков сборных России», — сообщил изданию источник.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.