Гретцки призвал отстранить сборную России от участия в молодежном ЧМ-2022

Легендарный канадский хоккеистпризвал не допустить молодежную сборную России до участия в МЧМ-2022. Турнир должен пройти в Канаде летом 2022 года.

«Весь мир согласен, что Россия развязала бессмысленную войну на территории Украины. Сегодня утром я говорил с парой знакомых, живущих в Киеве. Они увезли свои семьи на машине подальше от города, а сами вернулись и взяли в руки оружие, чтобы защищать свой город. Все желают Украине всего наилучшего и мы молимся за украинских граждан.

Если мы хотим отправить домой российских хоккеистов НХЛ, то тогда это должны быть не только они, ведь в Канаде работает очень много россиян в других профессиях. Честно, я очень рад, что сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ-2022.

Считаю, чот международный хоккей должен запретить россиянам играть на молодежном чемпионате мира — 2022. Раз турнир будет проходить в Эдмонтоне, то мы, канадцы, должны занять четкую позицию», — приводит слова Гретцки TSN.