НХЛ. «Бостон» пропустил шесть шайб от «Далласа», «Миннесота» одолела «Айлендерс»

«Каролина» — «Сан-Хосе» 2:1

В составе победителей отличились Винсент Трошек и Андрей Свечников. Теперь в активе российского форварда 16 шайб и 22 результативные передачи в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Сан-Хосе» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Трочек — 11 (Коул, Бир), 4:36 — 1:0. Балцерс — 5 (Дален, Мелош), 43:36 — 1:1. Свечников — 16 (Пеши, Ахо), 56:16 — 2:1Вратари: Андерсен — Раймер (58:34)Штраф: 6-6Броски: 29 (9+11+9) — 28 (11+4+13)

«Каролина» выиграла четвертый матч подряд. «Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах.

«Каролина» — «Сан-Хосе» 2:1

«Даллас» — «Бостон» 6:1

В составе «Старз» Александр Радулов забросил вторую шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 28 игр, Денис Гурьянов отметился двумя результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Бостон» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) Голы: Сегин — 13, 6:54 — 1:0. Радулов — 2 (Линделл), 15:23 — 2:0. Гленденинг — 6 (Хейсканен, Робертсон), 26:31 — 3:0. Бенн — 11 (Сегин, Гурьянов), 27:39 — 4:0. Хинтц — 20 (бол., Клингберг), 44:55 — 5:0. Смит — 6 (Койл, Дебраск), 45:49 — 5:1. Сегин — 14 (Гурьянов, Бенн), 58:53 — 6:1Вратари: Эттингер — Ульмарк (Суэймен, 27:39)Штраф: 2-6Броски: 29 (11+9+9) — 26 (10+8+8)

«Даллас» выиграл пятый матч из последних шести.

«Даллас» — «Бостон» 6:1

«Монреаль» — «Коламбус» 3:6

В составе гостей отличился Егор Чинахов. Российский нападающий забросил пятую шайбу в своем дебютном сезоне в НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Коламбус» — 3:6 (1:4, 1:0, 1:2) Голы: Сузуки — 9 (Тоффоли, Лехконен), 1:19 — 1:0. Лайне — 7 (Нюквист, Гавриков), 3:51 — 1:1. Рословик — 7 (Байрейтер), 8:39 — 1:2. Робинсон — 6 (мен.), 10:11 — 1:3. Чинахов — 5, 13:14 — 1:4. Тоффоли — 9 (Лехконен, Сузуки), 39:19 — 2:4. Лехконен — 7 (мен., Эванс, Питри), 46:55 — 3:4. Силлинджер — 7 (Пик), 49:58 — 3:5. Лайне — 8 (п.в., Силлинджер, Нюквист), 57:12 — 3:6Вратари: Монтембо (Примо, 10:11, 55:53 — 57:12) — КорписалоШтраф: 8-8Броски: 35 (10+8+17) — 36 (13+11+12)

«Монреаль» потерпел шестое поражение подряд.

«Монреаль» — «Коламбус» 3:6

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота» 3:4

В составе победителей Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу. Теперь в активе российского форварда 18 шайб и 34 результативные передачи в текущем сезоне. Голкипер хозяев льда Илья Сорокин отразил 17 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Миннесота» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Голы: Духайм — 5 (Эрикссон Эк, Дамба), 3:36 — 0:1. Эрикссон Эк — 13 (бол., Капризов, Болди), 4:39 — 0:2. Нельсон — 14 (Сало, Пелек), 13:56 — 1:2. Болди — 4 (Раск, Фиала), 22:39 — 1:3. Джонстон — 1, 24:03 — 2:3. Капризов — 18 (Дамба, Бродин), 51:27 — 2:4. Вальстрем — 9 (бол.), 56:00 — 3:4Вратари: Сорокин (57:13) — КяхкененШтраф: 6-10Броски: 43 (11+14+18) — 21 (10+6+5)

«Миннесота» победила в пятом матче подряд.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота» 3:4

«Колорадо» — «Баффало» 4:1

В составе «Колорадо» 2 (1+1) очка набрал Валерий Ничушкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Баффало» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Ландескуг — 19 (Рантанен, Ничушкин), 7:49 — 1:0. Козенс — 11 (Скиннер), 22:37 — 1:1. Кадри — 18 (Сикура, Ньюхук), 31:15 — 2:1. Рантанен — 22 (бол., Макар, Жирар), 33:03 — 3:1. Ничушкин — 12 (п.в., О`Коннор), 58:57 — 4:1Вратари: Кемпер — Токарски (56:48 — 58:57)Штраф: 13-13Броски: 36 (13+17+6) — 31 (6+12+13)

«Эвеланш» добыли десятую победу подряд.