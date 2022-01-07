Федоров — о случаях коронавируса в ЦСКА: Продолжим работать в том же ключе

Главный тренер ЦСКАзаявил, что команда продолжила работать в привычном режиме после того, как несколько игроков и членов персонала сдали положительные тесты на коронавирус.

Напомним, ранее стало известно о том, что положительный результат на коронавирус показали тесты защитников Никиты Нестерова и Джона Гилмора, нападающего Владислава Каменева, а также тренеров Евгения Корешкова и Владимира Чебатуркина.

«Комментировать ситуацию будут врачи, какие-то детали пояснить не смогу. Как я сказал до игры, никаких указаний или другой информации, что что-то надо менять, не поступало.

Мы работали в обычном режиме, и без тех игроков и товарищей продолжим работать в том же ключе», — приводит слова специалиста ТАСС.

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы дома уступили подольскому «Витязю» со счетом 3:4 в овертайме.