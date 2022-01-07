ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы
  • 19:21
    • СКА «всухую» обыграл «Торпедо»
  • 18:54
    • ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года
  • 18:43
    • «Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо
  • 18:30
    • Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
  • 17:55
    • Создатели UFL опубликовали первую часть «Дневника разработчиков»
    Все новости спорта

    Федоров — о случаях коронавируса в ЦСКА: Продолжим работать в том же ключе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА КХЛКоронавирус в спорте
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что команда продолжила работать в привычном режиме после того, как несколько игроков и членов персонала сдали положительные тесты на коронавирус.

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    Напомним, ранее стало известно о том, что положительный результат на коронавирус показали тесты защитников Никиты Нестерова и Джона Гилмора, нападающего Владислава Каменева, а также тренеров Евгения Корешкова и Владимира Чебатуркина.

    «Комментировать ситуацию будут врачи, какие-то детали пояснить не смогу. Как я сказал до игры, никаких указаний или другой информации, что что-то надо менять, не поступало.

    Мы работали в обычном режиме, и без тех игроков и товарищей продолжим работать в том же ключе», — приводит слова специалиста ТАСС.

    В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы дома уступили подольскому «Витязю» со счетом 3:4 в овертайме.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова не выиграет у «Боруссии» М?
  • «Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • «Манчестер Сити» покуражится в Суиндоне?
  • «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Марсель» быстро добьется своего?
  • «Бордо» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Анахайм — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Колорадо — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Даллас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие