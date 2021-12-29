НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль», три очка Барабанова в матче с «Аризоной»

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:4 ОТ
«Лайтнин» выиграли в овертайме. Победную шайбу забросил Ондржей Палат.
Россиянин Александр Романов провел на льду 26 с лишним минут. На его счету два броска и три силовых приема.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы: Вейдемо — 1 (Пеццетта, Пакетт), 10:46 — 0:1. Пойнт — 8 (Жозеф, Хедман), 11:38 — 1:1. Пойнт — 9 (Киллорн), 14:10 — 2:1. Арве-Пинар — 1 (Нику, Шюнеман), 22:05 — 2:2. Колтон — 3 (Стэмкос, Перри), 28:11 — 3:2. Клэйг — 1 (Кофилд, Пелинг), 46:11 — 3:3. Савар — 1, 53:09 — 3:4. Перри — 7 (Киллорн, Пойнт), 59:40 — 4:4. Палат — 10 (Хедман), 60:36 — 5:4Вратари: Лагас (57:28 — 59:40) — МонтембоШтраф: 8 — 8Броски: 37 (10+17+8+2) — 31 (9+10+12+0)
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»
«Лос-Анджелес» — «Вегас» 3:6
У победителей дубль сделал Джонатан Маршессо. Также по шайбе забросили Рейли Смит, Киган Колесар, Чендлер Стивенсон и Маттиас Янмарк.
В составе хозяев по результативному броску в активе Адриана Кемпе, Тревора Муара и Алекса Иаффало.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
Голы: Смит — 11 (бол., Маршессо, Теодор), 9:53 — 0:1. Колесар — 2 (Хаттон, Каррье), 10:19 — 0:2. Кемпе — 13 (Даути, Копитар), 10:32 — 1:2. Маршессо — 15 (Карлссон, Смит), 11:09 — 1:3. Стивенсон — 10 (бол., Руа), 21:21 — 1:4. Янмарк — 3 (Уайтклауд, Стивенсон), 22:47 — 1:5. Мур — 3 (мен., Рой), 35:30 — 2:5. Маршессо — 16, 41:55 — 2:6. Иафалло — 10 (Дурзи, Кемпе), 45:50 — 3:6Вратари: Куик (Спаркс, 22:47) — БроссуаШтраф: 8 — 8Броски: 27 (6+13+8) — 27 (13+10+4)
«Лос-Анджелес» — «Вегас»
«Сан-Хосе» — «Аризона» 8:7 Б
Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В серии буллитов вратарь хозяев Джеймс Раймер отразил два броска.
«Сан-Хосе» прервал серию из двух поражений подряд и набрал 33 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Аризона» — 8:7 Б (2:2, 3:2, 2:3, 0:0, 1:0)
Голы: Барабанов — 4 (Кутюр, Майер), 2:46 — 1:0. Крауз — 7 (Кессел), 5:36 — 1:1. Бонино — 5 (Нието, Кольяно), 11:22 — 2:1. Мозер — 1 (Крауз), 17:40 — 2:2. Шимек — 1 (Хальбгевакс, Власик), 25:27 — 3:2. Вьел — 1 (Гаджович, Педерсон), 25:34 — 4:2. Келлер — 10 (Кессел, Ларссон), 27:48 — 4:3. Майер — 13, 34:13 — 5:3. Мозер — 2 (бол., Ларссон, Эрикссон), 39:37 — 5:4. Хертл — 15 (Грегор), 41:44 — 6:4. Крауз — 8 (Майо, Кессел), 47:35 — 6:5. Кутюр — 10 (Барабанов, Карлссон), 53:00 — 7:5. Гостисбеер — 5 (Кессел, Ларссон), 56:51 — 7:6. Лэдд — 5 (бол., Крауз, Гостисбеер), 58:31 — 7:7Победный буллит: КутюрВратари: Раймер — Уэджвуд (58:28 — 58:31)Штраф: 13 — 13Броски: 27 (8+11+6+2) — 46 (14+14+13+5)
«Сан-Хосе» — «Аризона»