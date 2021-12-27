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    СКА проиграл «Амуру» в Хабаровске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур СКА Нефтехимик Адмирал
    Питерский СКА потерпел гостевое поражение от «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ.

    «Амур» выиграл у СКА впервые с 2016 года
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    «Амур» выиграл у СКА впервые с 2016 года

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:2 в пользу «Амура».

    Авторами заброшенных шайб в составе хозяев стали Глеб Зырянов, Александр Горшков и Сергей Терещенко.

    У СКА отличились Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

    «Амур» выиграл у СКА впервые с 2016 года.

    «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 40 очков. СКА находится на первой строчке в Западной конференции — 60 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
    Голы: Кузьменко — 18 (бол., Гусев, Лехтонен), 17:18 — 0:1. Зырянов — 4 (Бычков, Гиздатуллин), 18:54 — 1:1. Бурдасов — 22 (бол., Кузьменко, Гусев), 29:12 — 1:2. Горшков — 11 (Бутузов), 53:30 — 2:2. Терещенко — 5 (бол., Томашек, Ленц), 54:22 — 3:2Вратари: Аликин — Николаев (58:12)Штраф: 4 — 4Броски: 32 (12+15+5) — 29 (8+9+12)

    Еще в одном матче «Нефтехимик» выиграл в гостях у «Адмирала» — 4:2.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Митякин — 7 (бол., Клок, Секстон), 6:51 — 0:1. Саюстов — 5 (Обидин), 19:07 — 1:1. Вяч. Ушенин — 5 (бол., Шулак, Мозик), 35:02 — 2:1. Лещенко — 8 (Бикмуллин, Е.А. Попов), 37:53 — 2:2. Сидоров — 5 (бол., Чивилев, Галимов), 42:38 — 2:3. Хайруллин — 17 (Сидоров), 44:09 — 2:4Вратари: Серебряков (58:35) — ТуохимааШтраф: 8 — 6Броски: 33 (11+13+9) — 21 (4+7+10)
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