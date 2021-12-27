СКА проиграл «Амуру» в Хабаровске

Питерскийпотерпел гостевое поражение отв регулярном чемпионате КХЛ.

Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:2 в пользу «Амура».

Авторами заброшенных шайб в составе хозяев стали Глеб Зырянов, Александр Горшков и Сергей Терещенко.

У СКА отличились Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

«Амур» выиграл у СКА впервые с 2016 года.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 40 очков. СКА находится на первой строчке в Западной конференции — 60 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Голы: Кузьменко — 18 (бол., Гусев, Лехтонен), 17:18 — 0:1. Зырянов — 4 (Бычков, Гиздатуллин), 18:54 — 1:1. Бурдасов — 22 (бол., Кузьменко, Гусев), 29:12 — 1:2. Горшков — 11 (Бутузов), 53:30 — 2:2. Терещенко — 5 (бол., Томашек, Ленц), 54:22 — 3:2Вратари: Аликин — Николаев (58:12)Штраф: 4 — 4Броски: 32 (12+15+5) — 29 (8+9+12)

Еще в одном матче «Нефтехимик» выиграл в гостях у «Адмирала» — 4:2.