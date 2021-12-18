Тренер Чехии: Плохо начали матч, а после 0:3 было сложно вернуться в игру

Главный тренер сборной Чехиипризнал, что его хоккеисты плохо начали матч Евротура против команды России (2:5).

Сборная России в субботу в рамках домашнего этапа Евротура обыграла чехов со счетом 5:2. В первые 15 минут матча россияне отправили в ворота соперника три шайбы.

«Плохо начали игру, первое же касание привело к пробросу, проиграли вбрасывание в своей зоне, и гол. Потом пропустили еще одну а, после 0:3 было тяжело вернуться в игру.

Мы пытались бороться при счете 1:3 неудачно сыграли в большинстве, могли сделать 2:3, но проиграли и второй период.

У нас теоретически есть еще пара игроков в КХЛ и пара в швейцарской лиге, но в целом наши ресурсы ограничены, если рассматривать игроков, выступающих в Европе

Не держали в уме, что сборная России является вашим соперником на групповом этапе ОИ. Никакой дополнительной мотивацией этот факт не являлся, об олимпийском турнире мы в данный момент не думали», — приводит слова тренера «Матч ТВ».