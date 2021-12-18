ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия сыграет с Италией впервые после финала Евро-2020Старые друзья могут поквитаться друг с другом
  • 18:13
    • Дубль Григоренко помог России обыграть Чехию в матче Кубка Первого канала
  • 18:57
    • «Аталанта» с Миранчуком разгромно проиграла «Роме»
  • 17:55
    • «Райо Вальекано» одержал домашнюю победу над «Алавесом»
  • 17:40
    • Латыпов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира
  • 17:30
    • Стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
    Все новости спорта

    Тренер Чехии: Плохо начали матч, а после 0:3 было сложно вернуться в игру

    Хоккей Сборная Чехии Сборная России Евротур Кубок Первого канала
    Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан признал, что его хоккеисты плохо начали матч Евротура против команды России (2:5).

    Филип Пешан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филип Пешан

    Сборная России в субботу в рамках домашнего этапа Евротура обыграла чехов со счетом 5:2. В первые 15 минут матча россияне отправили в ворота соперника три шайбы.

    «Плохо начали игру, первое же касание привело к пробросу, проиграли вбрасывание в своей зоне, и гол. Потом пропустили еще одну а, после 0:3 было тяжело вернуться в игру.

    Мы пытались бороться при счете 1:3 неудачно сыграли в большинстве, могли сделать 2:3, но проиграли и второй период.

    У нас теоретически есть еще пара игроков в КХЛ и пара в швейцарской лиге, но в целом наши ресурсы ограничены, если рассматривать игроков, выступающих в Европе

    Не держали в уме, что сборная России является вашим соперником на групповом этапе ОИ. Никакой дополнительной мотивацией этот факт не являлся, об олимпийском турнире мы в данный момент не думали», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» снова не выиграет?
  • «Барселона» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Матч в Берлине получится результативным
  • «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Севилья» и «Атлетико» сыграют вничью?
  • «Севилья — Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал Лондон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие