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    «Динамо» всухую победило «Салават Юлаев»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Салават Юлаев» со счетом 4:0.

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    В составе победителей дублем отметился Станислав Галиев. Также по шайбе оформили Андрей Сергеев, Антон Белов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо М» (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
    Голы: Сергеев — 4 (Рашевский, Линдберг), 16:30 — 0:1. Белов — 2 (Ефремов, Петунин), 18:30 — 0:2. Галиев — 19 (Ведин, Шипачев), 25:46 — 0:3. Галиев — 20 (Шипачев, Миронов), 31:49 — 0:4Вратари: Метсола (Шарыченков, 25:46) — БочаровШтраф: 6 — 4Броски: 22 (6+9+7) — 33 (10+16+7)

    После этой победы «Динамо» набрало 50 очков и возглавило турнирную таблицу Западной конференции.

    «Салават Юлаев» имеет 45 очков и остается на 4 позиции в Восточной конференции.

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