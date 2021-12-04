«Динамо» всухую победило «Салават Юлаев»

Игроки «Динамо» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дублем отметился Станислав Галиев. Также по шайбе оформили Андрей Сергеев, Антон Белов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо М» (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Сергеев — 4 (Рашевский, Линдберг), 16:30 — 0:1. Белов — 2 (Ефремов, Петунин), 18:30 — 0:2. Галиев — 19 (Ведин, Шипачев), 25:46 — 0:3. Галиев — 20 (Шипачев, Миронов), 31:49 — 0:4Вратари: Метсола (Шарыченков, 25:46) — БочаровШтраф: 6 — 4Броски: 22 (6+9+7) — 33 (10+16+7)
После этой победы «Динамо» набрало 50 очков и возглавило турнирную таблицу Западной конференции.
«Салават Юлаев» имеет 45 очков и остается на 4 позиции в Восточной конференции.