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    Дубли Хохлачева и Никишина помогли «Спартаку» обыграть «Куньлунь»

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    Московский «Спартак» одержал выездную победу над «Куньлунь Ред Стар» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе победителей по дублю оформили Александр Хохлачев и Александр Никишин, еще по шайбе забросили Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря.

    В составе хозяев голами отметились форварды Спенсер Фу, Клифф Пу и Паркер Фу, а также защитник Джейк Челиос.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 4:6 (2:2, 1:4, 1:0)
    Голы: Пу — 2 (Спроул, Йип), 3:22 — 1:0. С. Фу — 10 (Бартли), 6:50 — 2:0. Петтерссон — 10 (Виртанен, Лехтеря), 8:08 — 2:1. Хохлачев — 10 (Лехтеря), 14:27 — 2:2. Никишин — 4 (бол., Виртанен, Вишневский), 21:24 — 2:3. Никишин — 5 (Лехтеря, Вишневский), 24:51 — 2:4. Хохлачев — 11 (Широков), 27:12 — 2:5. Челиос — 3, 28:48 — 3:5. Лехтеря — 8, 32:18 — 3:6. П. Фу — 6 (Фрэм, Локхарт), 59:16 — 4:6Вратари: Лазушин — ДанскБроски: 34 (9+12+13) — 34 (17+8+9)Штраф: 6 — 4

    «Спартак» идет на 7-м месте в таблице Западной конференции КХЛ, «Куньлунь» занимает 11-е место на Востоке.

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