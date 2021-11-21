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    СКА потерпел шестое подряд поражение в КХЛ

    ЦСКА — СКА: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА Сибирь Динамо Минск
    Петербургский СКА потерпел поражение от московского ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1).

    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Плотников (2 минута), Сергей Андронов (7) и Михаил Григоренко (9).

    У гостей отличился Антон Бурдасов (55).

    Для СКА это поражение стало шестым подряд в КХЛ, что является клубным антирекордом.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Плотников — 11 (Окулов, Каменев), 1:04 — 1:0. Андронов — 4 (Нордстрем, Соркин), 6:34 — 2:0. Григоренко — 13 (Слепышев, Карнаухов), 8:01 — 3:0. Бурдасов — 12 (Кузьменко, Кемппайнен), 54:18 — 3:1Вратари: Федотов — Юханссон (Николаев, 8:01)Штраф: 6 — 8Броски: 22 (13+4+5) — 19 (3+8+8)

    В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает четвертое место (39 очков), а ЦСКА — второе (42 очка).

    В еще одном матче «Сибирь» в гостях по буллитам одолела минское «Динамо» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Буйницкий — 4 (Горбунов, Шинкевич), 9:37 — 1:0. Пьянов — 4 (Мерфи, Чесалин), 58:38 — 1:1Победный буллит: ЛиВратари: Рыбар — СятериШтраф: 4 — 10Броски: 26 (6+7+7+6) — 21 (8+6+5+2)

    «Сибирь» — шестая в Восточной конференции (34 очка), а минское «Динамо» — восьмое на Западе (34 очка).

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