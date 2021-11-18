СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате которого состав южан пополнят защитники сообщает официальный сайт «армейцев».

В Санкт-Петербург переезжают защитники Никита Камалов и Никита Седов, которые будут выступать под 12-м и 14-м номером соответственно.

Галенюк перешел в СКА в октябре 2017 года. В 93 матчах в красно-синей форме на его счету 17 очков. Паутов пополнил состав «армейцев» этим летом, в сезоне 2021/22 он провел 16 матчей в КХЛ и отметился двумя передачами.

Камалов в нынешнем сезоне сыграл в 29 матчах за «Сочи», набрав в них 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности «+2». Седов принял участие в девяти встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «+1».