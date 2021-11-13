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    «Авангард» всухую разгромил «Куньлунь»

    «Авангард» — «Куньлунь»: счет матча 5:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Авангард Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    «Авангард» одержал победу над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вратарь «Куньлуня»
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    Вратарь «Куньлуня»

    Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

    Дубль на свой счет записал Арсений Грицюк (36 и 41 минуты). Еще по шайбе забросили Ярослав Косов (33), Павел Дедунов (44) и Дмитрий Соколов (58).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
    Голы: Косов — 1 (Прохоркин), 32:38 — 1:0. Грицюк — 6 (бол., Каски, Найт), 35:39 — 2:0. Грицюк — 7 (Береглазов, Шарипзянов), 40:44 — 3:0. Дедунов — 2 (Каски), 43:17 — 4:0. Соколов — 1 (Якупов, Емелин), 57:22 — 5:0Вратари: Грубец — ЛазушинШтраф: 0 — 8Броски: 61 (23+20+18) — 10 (2+2+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает пятое место (31 очко), а «Куньлунь» — 12-е (16 очков).

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