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    Хартли: Пора прекратить сравнивать нынешний «Авангард» с командой прошлого сезона

    Хоккей Авангард КХЛ Динамо Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в матче чемпионата КХЛ.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Поздравляю "Динамо" с победой. Мы хорошо играли, но они забросили первыми, после чего немного отошли и не давали нам возможности заходить в их зону.

    Но две команды здорово действовали, не так много шансов давали друг другу. Получился такой плотный и боевой матч.

    Пока не знаю, что с Ильей Каблуковым. Я разговаривал с докторами, но завтра ему предстоит пройти обследование.

    Он достаточно серьезно ударился об открытую калитку, и тот факт, что он не вернулся на лед с учетом того, что он настоящий воин, говорит об уровне повреждения, о той боли, которую он испытывал. Но пока никакой точной информации нет.

    Егор Сердюк неплохо себя показал. Он молодой игрок, и для него это такой важный момент — первый матч в большой лиге, и он шел к этому всю свою сознательную жизнь.

    Он заслужил это, абсолютно точно. Я разговаривал с Константином Курашевым — он очень уверенно и солидно себя показывал, поэтому, думаю, что он проявил себя неплохо.

    Я думаю, что пора все-таки прекратить сравнивать команду нынешнего сезона с командой прошлого сезона, потому что это две абсолютно разных команды. Но мы должны больше бросать по воротам и всегда к этому игроков призываем.

    Дело не в отсутствии желания наносить броски, просто порой противник разыгрывает хорошие комбинации, или влияют еще какие-то факторы. Но вы действительно правы: бросать по воротам, конечно, нужно больше», — сказал Хартли клубной пресс-службе.

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