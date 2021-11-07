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    ЦСКА взял верх над СКА, у Каменева дубль и ассист

    Хоккей КХЛ ЦСКА СКА Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над петербургским СКА (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Форвард столичных армейцев Владислав Каменев оформил дубль в 1-м периоде, а в 3-м ассистировал Лукасу Валльмарку.

    4-ю шайбу на 58-й минуте встречи забросил Юаким Нордстрем.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Каменев — 2 (Окулов, Григоренко), 12:23 — 1:0. Каменев — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 14:16 — 2:0. Валльмарк — 5 (бол., Нестеров, Каменев), 49:48 — 3:0. Нордстрем — 1 (бол., Окулов, Соркин), 57:29 — 4:0Вратари: Рейдеборн — ЮханссонБроски: 17 (4+3+10) — 17 (8+7+2)Штраф: 10 — 12

    ЦСКА набрал 35 очков и поднялся на 3-е место в Западной конференции. СКА потерпел 3-е поражение подряд, но продолжает оставаться лидером Запада.

    15 ноября ЦСКА примет «Северсталь», а СКА через два дня сыграет дома с «Локомотивом».

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