ЦСКА взял верх над СКА, у Каменева дубль и ассист

Форвард столичных армейцев Владислав Каменев оформил дубль в 1-м периоде, а в 3-м ассистировал Лукасу Валльмарку.
4-ю шайбу на 58-й минуте встречи забросил Юаким Нордстрем.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Каменев — 2 (Окулов, Григоренко), 12:23 — 1:0. Каменев — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 14:16 — 2:0. Валльмарк — 5 (бол., Нестеров, Каменев), 49:48 — 3:0. Нордстрем — 1 (бол., Окулов, Соркин), 57:29 — 4:0Вратари: Рейдеборн — ЮханссонБроски: 17 (4+3+10) — 17 (8+7+2)Штраф: 10 — 12
ЦСКА набрал 35 очков и поднялся на 3-е место в Западной конференции. СКА потерпел 3-е поражение подряд, но продолжает оставаться лидером Запада.
15 ноября ЦСКА примет «Северсталь», а СКА через два дня сыграет дома с «Локомотивом».