«Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 5:3, обзор голов

обыграл(5:3) в 6-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

В 1-м периоде хозяева смогли отличиться 1 раз. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забросил шайбу в зону соперника, а затем он же расстрелял ворота голкипера соперника — 1:0.

Во 2-м периоде «Автомобилист» начал уходить в отрыв. Нападающий команды Артём Каштанов вышел один на один с голкипером соперника и забросил 2-ю шайбу — это дебютный гол форварда екатеринбужцев в нынешнем плей-офф.

Спустя минуту игрового времени нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев замкнул передачу от партнера и сделал счет разгромным — 3:0.

На 30-й минуте матча нападающий «Металлурга» Данила Юров оказался самым расторопным на чужом пятаке и забросил 1-ю шайбу своей команды в этом матче.

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Снова спустя минуту «Автомобилист» сумел восстановить разницу в 3 шайбы. Защитник команды Денис Баранцев дождался передачу на пятак и не оставил шансов голкиперу «Металлурга», сильно бросив в девятку ворот.

В концовке 2-го периода нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста «закопал» шайбу на чужом пятаке и забросил 5-ю для своей команды — 5:1.

За минуту до конца 2-го отрезка «Металлургу» удалось забросить 2-ю шайбу. Нападающий команды Денис Зернов получил отличную передачу на пятак и переправил шайбу в ворота.

На 41-й минуте «Металлург» снова забил. Нападающий команды Роман Канцеров забросил шайбу благодаря своим индивидуальным действиям.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (1:0, 4:2, 0:1) Голы: Трямкин — 1 (Эберт, Романцев), 5:38 — 1:0. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 26:16 — 2:0. Макеев — 5 (Голышев, Зборовский), 27:23 — 3:0. Юров — 5 (Петунин, Орехов), 30:40 — 3:1. Баранцев — 2 (Хрипунов, Романцев), 31:32 — 4:1. Да Коста — 6 (Голышев, Трямкин), 37:18 — 5:1. Зернов — 9 (Акользин, Карпов), 38:52 — 5:2. Канцеров — 4 (Силантьев), 41:01 — 5:3Вратари: Галкин — Набоков (Смолин, 27:23, 59:02)Штраф: 4 — 2Броски: 25 (12+10+3) — 43 (13+13+17)Счет в серии: 3 — 3

После победы над «Металлургом» счет в серии стал равным — 3:3. Седьмой матч полуфинальной серии состоится 15-го апреля в Магнитогорске.