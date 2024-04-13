«Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 5:3, обзор голов

В 1-м периоде хозяева смогли отличиться 1 раз. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забросил шайбу в зону соперника, а затем он же расстрелял ворота голкипера соперника — 1:0.
Во 2-м периоде «Автомобилист» начал уходить в отрыв. Нападающий команды Артём Каштанов вышел один на один с голкипером соперника и забросил 2-ю шайбу — это дебютный гол форварда екатеринбужцев в нынешнем плей-офф.
Спустя минуту игрового времени нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев замкнул передачу от партнера и сделал счет разгромным — 3:0.
На 30-й минуте матча нападающий «Металлурга» Данила Юров оказался самым расторопным на чужом пятаке и забросил 1-ю шайбу своей команды в этом матче.
Снова спустя минуту «Автомобилист» сумел восстановить разницу в 3 шайбы. Защитник команды Денис Баранцев дождался передачу на пятак и не оставил шансов голкиперу «Металлурга», сильно бросив в девятку ворот.
В концовке 2-го периода нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста «закопал» шайбу на чужом пятаке и забросил 5-ю для своей команды — 5:1.
За минуту до конца 2-го отрезка «Металлургу» удалось забросить 2-ю шайбу. Нападающий команды Денис Зернов получил отличную передачу на пятак и переправил шайбу в ворота.
На 41-й минуте «Металлург» снова забил. Нападающий команды Роман Канцеров забросил шайбу благодаря своим индивидуальным действиям.
После победы над «Металлургом» счет в серии стал равным — 3:3. Седьмой матч полуфинальной серии состоится 15-го апреля в Магнитогорске.