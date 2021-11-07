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    Брагин: У ЦСКА сработало большинство, а у нас нет. Вот и весь результат

    Хоккей СКА ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:4).

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    «Скажу так: у них сработало большинство, а у нас нет. Вот и весь результат. Играли в общем неплохо, где-то даже с преимуществом, но такие матчи бывают.

    Почему Каменев оказался не нужен в СКА? Я уже объяснял эту тему. Появились новые игроки, которые нам были нужны. А ЦСКА хотел равноценный обмен.

    В чем разница между нынешним ЦСКА и тем, с которым мы играли в апреле? Не знаю, сегодня они сыграли чисто на результат, без большого риска. Показали примерно тот же свой хоккей.

    Руководители московских армейцев заявляли, что они будут играть в атакующий хоккей. Сегодняшняя игра существенных изменений не показала», — приводит слова тренера сайт питерцев.

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