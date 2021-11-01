ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ЙовичТрансферный дайджест. 27 октября —1 ноября
  • 19:32
    • ФИФА оштрафовала РФС по итогам матчей с Хорватией и Мальтой
  • 19:07
    • WhoScored представил символическую сборную 13 тура РПЛ
  • 13:34
    • Объявлен итоговый состав сборной России на заключительные матчи отбора на ЧМ-2022
  • 18:41
    • «Тоттенхэм» предложил Конте контракт на 18,3 млн евро в год
  • 18:32
    • Овечкин признан первой российской звездой недели в НХЛ
    Все новости спорта

    «Ак Барс» в Казани обыграл «Авангард»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Авангард Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Стивен Кемпфер и Даниил Тарасов. Гол омичей на счету Вилле Покки.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Кэмпфер — 4 (бол., Зарипов, Галимов), 2:51 — 1:0. Покка — 3 (Шарипзянов, Найт), 47:29 — 1:1. Тарасов — 2 (Петров, Уил), 50:20 — 2:1Вратари: Билялов — Демченко (59:21)Броски: 27 (8+12+7) — 17 (2+5+10)Штраф: 10 — 8

    В таблице Восточной конференции «Ак Барс» с 34 очками располагается на четвертой строчке, а «Авангард» (26) занимает шестое место.

    «Ак Барс» следующую игру проведет дома 4 ноября против «Сибири», а «Авангард» 3 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли команда Рафы Бенитеса жертвой «волков»?
  • «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сумеет ли «Зенит» воспользоваться проблемами «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «МЮ» еще раз обыграет «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Анахайм — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Филадельфия — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Димитров — Гаске
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие