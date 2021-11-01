«Ак Барс» в Казани обыграл «Авангард»

Казанскийодержал домашнюю победу над омским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Стивен Кемпфер и Даниил Тарасов. Гол омичей на счету Вилле Покки.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Кэмпфер — 4 (бол., Зарипов, Галимов), 2:51 — 1:0. Покка — 3 (Шарипзянов, Найт), 47:29 — 1:1. Тарасов — 2 (Петров, Уил), 50:20 — 2:1Вратари: Билялов — Демченко (59:21)Броски: 27 (8+12+7) — 17 (2+5+10)Штраф: 10 — 8

В таблице Восточной конференции «Ак Барс» с 34 очками располагается на четвертой строчке, а «Авангард» (26) занимает шестое место.

«Ак Барс» следующую игру проведет дома 4 ноября против «Сибири», а «Авангард» 3 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком».