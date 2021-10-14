Квартальнов: Немного не хватило эмоций в матче с «Магниткой»

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал поражение от(1:2) в матче чемпионата КХЛ.

«Проиграли. В третьем периоде пропустили гол в первой смене. Мы не забили гол, два забил соперник. И мы имели шансы, и "Металлург", но получилось… Проиграли. Немножко эмоций, наверное, не хватило.

По плану основным вратарем был Бобков. Я думаю, что он неплохо сыграл. Может, во втором голе мог посмотреть [за спину сопернику]. Он высокий. Но было много моментов, он нас держал в игре. Думаю, он хороший матч провел.

Игруа Джордана Уила? Многим надо добавлять — и ему тоже. Пока не придет в свои полные кондиции, долго болел. Надо добавлять всем нам.

Что касается первого гола, Дима Воронков — не тот парень, который будет уклоняться, уходить от шайбы. Просто чуть неправильно сыграл, надо было не оставаться с игроком, выдвинуться, клюшку выставлять вперед и может броска не было бы. Череда ошибок. Это нормальное явление.

В тройке Дмитрий Воронков — Илья Сафонов — Данис Зарипов все логично: два молодых парня, у которых много энергии. Данис чуть-чуть помедленнее, но опять же — это мозг. Они договариваются, неплохие моменты на вбрасываниях происходят. Мы довольны этим.

"Ак Барс" проиграл третий периоды в последних матчах? Это статистика. Каждый матч разный. Мы проиграли две игры "Металлургу", хорошей команде.

"Салавату Юлаеву" также проиграли [в третьем периоде], выиграли по буллитам. Здесь немножко другое.

Согласен, в каждом матче отдельная история. Но такая тенденция — мы ее перевернули, и она опять вернулась. Мы понимаем это и будем работать над этим», — сказал Квартальнов «Бизнес Онлайн».