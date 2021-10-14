ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Четыре очка Овечкина, три ассиста Кузнецова и передача Ничушкина
  • 08:32
    • Овечкин вышел на чистое пятое место по голам в истории НХЛ
  • 06:44
    • Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 10:26
    • Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на ОИ-2022
  • 06:58
    • Хачанов проиграл Басилашвили в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
  • 22:04
    • «Амур» нанес разгромное поражение ЦСКА
    Все новости спорта

    Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на ОИ-2022

    Хоккей Сборная России
    Нападающий Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

    Илья Ковальчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Ковальчук

    По данным источника, 38-летний Ковальчук уже утвержден менеджером национальной команды и станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

    Предыдущим клубом Ковальчука был «Авангард», в составе которого он завоевал Кубок Гагарина, а в апреле расторг контракт.

    Официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдет на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.

    Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на Олимпийских играх в Пекине выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бразилия обыграть Уругвай?
  • Бразилия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • Как много голов «Магнитка» положит «Ак Барсу»?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Аргентина снова выиграет с разгромным счетом?
  • Аргентина — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие