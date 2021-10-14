Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на ОИ-2022

Нападающийможет войти в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, 38-летний Ковальчук уже утвержден менеджером национальной команды и станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

Предыдущим клубом Ковальчука был «Авангард», в составе которого он завоевал Кубок Гагарина, а в апреле расторг контракт.

Официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдет на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на Олимпийских играх в Пекине выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.