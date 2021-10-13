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    «Локомотив» в овертайме победил «Северсталь»

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    Завершились очередные матчи 13 октября в регулярном чемпионате КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В одном из них «Локомотив» дома обыграл «Северсталь», забросив шайбу в овертайме. Автором победного броска стал Максим Шалунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Стенквист — 3 (Вовченко, Тимашов), 29:17 — 0:1. Беляев — 1 (Березкин), 39:56 — 1:1. Шалунов — 4, 61:36 — 2:1Вратари: Паскуале — ШугаевШтраф: 6 — 6Броски: 30 (17+5+6+2) — 20 (5+12+2+1)

    В другой встрече «Торпедо» обыграл «Витязь» со счетом 3:1. У победителей по шайбе забросили Кенни Агостино, Илья Федотов и Иван Чехович.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Кемиляйнен — 1 (бол., Аалтонен), 35:15 — 1:0. Агостино — 10 (Жафяров, Миле), 39:16 — 1:1. И. Федотов — 1 (Марин), 50:50 — 1:2. Чехович — 4 (Мишарин, Леннстрем), 51:51 — 1:3Вратари: Ежов — ТихомировШтраф: 10 — 8Броски: 32 (11+13+8) — 34 (5+9+20)

    «Авангард» дома разгромил «Барыс» со счетом 4:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Найт — 9 (бол., Прохоркин, Толчинский), 32:45 — 1:0. Емелин — 1 (Толчинский, Найт), 39:53 — 2:0. Михайлис — 7 (Старченко, Данияр), 49:37 — 2:1. Береглазов — 3 (Толчинский, Найт), 50:38 — 3:1. Дергачев — 1 (бол., Каски, Найт), 58:55 — 4:1Вратари: Грубец — БояркинШтраф: 2 — 10Броски: 58 (19+21+18) — 25 (6+6+13)

    У омичей самым результативным стал Корбан Найт, забросивший шайбу и сделавший 3 ассиста.

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