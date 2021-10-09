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    Овечкин получил травму в выставочном матче с «Филадельфией»

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог доиграть заключительный выставочный матч предсезоннных сборов против «Филадельфии» (5:3).

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Применив силовой приём против нападающего "Флайерз" Трэвиса Конекни в зоне атаки на десятой минуте первого периода, капитан "Кэпиталз" медленно поднялся со льда. Когда раздался свисток, он сразу направился к скамейке запасных и прихрамывая ушел в раздевалку», — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

    Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что Овечкина повторно обследуют в субботу и после этого будет принято решение о его участии в тренировке на следующий день.

    «Вашингтон» проведет первый матч в новом регулярном чемпионате НХЛ 14 октября. В этот день «Кэпиталз» встретятся на своем льду с «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Напомним, ранее стало известно, что Овечкин вошел в состав сборной России на Олимпиаду-2022.

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