Овечкин получил травму в выставочном матче с «Филадельфией»

Нападающий «Вашингтона»не смог доиграть заключительный выставочный матч предсезоннных сборов против «Филадельфии» (5:3).

«Применив силовой приём против нападающего "Флайерз" Трэвиса Конекни в зоне атаки на десятой минуте первого периода, капитан "Кэпиталз" медленно поднялся со льда. Когда раздался свисток, он сразу направился к скамейке запасных и прихрамывая ушел в раздевалку», — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что Овечкина повторно обследуют в субботу и после этого будет принято решение о его участии в тренировке на следующий день.

«Вашингтон» проведет первый матч в новом регулярном чемпионате НХЛ 14 октября. В этот день «Кэпиталз» встретятся на своем льду с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин вошел в состав сборной России на Олимпиаду-2022.