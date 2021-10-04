«Трактор» прервал победную серию «Йокерита»

«Локо» продолжает падение. В этот раз «красно-зеленые» проиграли «Ростову»

Московский «Локомотив» на своем поле потерпел поражение со счетом 1:2 от «Ростова» в матче 10-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было