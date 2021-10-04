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    «Трактор» прервал победную серию «Йокерита»

    Хоккей КХЛ Йокерит Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» на своем льду одержал домашнюю победу в КХЛ над «Йокеритом» со счетом 3:2. Матч закончился серией буллитов.

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    Победную шайбу в послематчевых бросках забросил Томаш Гика.

    Таким образом, «Йокерит» прервал свою 11-матчевую победную серию. Несмотря на это, финны остаются лидерами Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Тертышный — 7, 1:30 — 1:0. Шолохов — 1 (Фатеев), 22:29 — 2:0. Йенсен — 6 (О`Нилл, Фриман), 25:59 — 2:1. Шредер — 3 (Скленичка, Лескинен), 45:25 — 2:2Победный буллит: ГикаВратари: Вилл — ЮвоненШтраф: 4 — 2Броски: 25 (8+4+11+2) — 35 (7+13+13+2)

    «Трактор» имеет 22 очка и занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции.

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