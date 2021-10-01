Дубль Кагарлицкого принес «Ак Барсу» победу над ЦСКА

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий. За армейцев шайбу за 10 секунд до сирены забросил Антон Слепышев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Кагарлицкий — 5 (бол., Коваленко, Кэмпфер), 38:36 — 0:1. Кагарлицкий — 6 (бол.), 57:44 — 0:2. Слепышев — 3, 59:49 — 1:2Вратари: Рейдеборн (58:43 — 59:49) — БобковБроски: 21 (7+8+6) — 29 (7+11+11)Штраф: 12 — 6
Москвичи занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков), казанцы — 4-е на Востоке (18).
3 октября команда Дмитрия Квартального примет «Салават Юлаев», армейцы на следующий день сыграют с «Куньлунем».