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    Дубль Кагарлицкого принес «Ак Барсу» победу над ЦСКА

    Хоккей КХЛ Ак Барс ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе победителей дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий. За армейцев шайбу за 10 секунд до сирены забросил Антон Слепышев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Кагарлицкий — 5 (бол., Коваленко, Кэмпфер), 38:36 — 0:1. Кагарлицкий — 6 (бол.), 57:44 — 0:2. Слепышев — 3, 59:49 — 1:2Вратари: Рейдеборн (58:43 — 59:49) — БобковБроски: 21 (7+8+6) — 29 (7+11+11)Штраф: 12 — 6

    Москвичи занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков), казанцы — 4-е на Востоке (18).

    3 октября команда Дмитрия Квартального примет «Салават Юлаев», армейцы на следующий день сыграют с «Куньлунем».

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