Панарин о Назарове: Не хочется копать эти моменты. Давайте расскажу следующим летом

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос касательно высказываний тренера Андрея Назарова, из-за которых хоккеист пропустил 9 матчей чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

«Это не большой секрет, и я немного затянул с ответом. Нужно было сказать об этом летом. А теперь думаю только о сезоне. И не хочется копать эти моменты.

Я снова скажу, что это не секрет, и я всем расскажу. Но повторюсь, что поленился сделать это летом, было чуть не до этого. А теперь уже совсем рядом сезон.

Мы опять возвращаемся к этому моменту, о котором не хотелось бы сейчас говорить. Давайте я расскажу следующим летом. Ничего страшного не произошло. Все хорошо и все нормально.

После этого инцидента ничто не мешает мне говорить на политические темы. Просто я уже сделал выбор. Вообще инцидент заключался не в этом», — заявил Панарин пресс-службе НХЛ.