ЦСКА всухую проиграл «Металлургу» в Магнитогорске

Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над столичным ЦСКА (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Николай Голдобин, Максим Карпов, Джош Керри и Брендан Лейпсик.

КХЛ. Регулярнывй чемпионат «Металлург» — ЦСКА — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Голдобин — 4 (Зернов, Пашнин), 8:40 — 1:0. Карпов — 5 (Хультстрем, Голдобин), 22:28 — 2:0. Карри — 2 (Кошелев, Чибисов), 43:01 — 3:0. Лайпсик — 3 (п.в., Пашнин), 58:32 — 4:0Вратари: Кошечкин — Федотов (56:03 — 58:32)Броски: 24 (11+6+7) — 30 (4+16+10)Штраф: 6 — 4

Для «Металлурга» эта победа стала 7-й подряд в чемпионате. Магнитогорцы поднялись в турнирной таблице на 1-ю позицию Восточной конференции, набрав 18 очков в 10 матчах.

ЦСКА идет на 3-м месте Запада — 14 очков после 11 игр. 29 сентября «Металлург» примет «Барыс», а ЦСКА дома сыграет с «Сибирью».