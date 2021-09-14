ЦСКА объявил о подписании Коткова из «Сан-Хосе»

Московскийобъявил о подписании контракта с 21-летним российским форвардом «Сан-Хосе Шаркс»

Двустороннее соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Котков был выставлен «Сан-Хосе» на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Россиянин является выпускником академии ЦСКА. В сезоне-2016/17 он провел за «Красную Армию» 20 матчей в МХЛ, а также сыграл за молодежную сборную России.

В минувшем сезоне Владислав провел 21 матч за «Сент-Джон» в регулярном чемпионате QMJHL, в которых набрал 23 (9+14) очка. В активе нападающего также один матч в плей-офф АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».