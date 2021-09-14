«Барыс» одержал волевую победу над ЦСКА

Казахстанскийобыграл московский(6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Даррен Диц (43-я и 44-я минуты), еще по шайбе забросили Кертис Волк (31), Якоб Берглунд (42), Алихан Асетов (51) и Якоб Лилья (60).

За армейцев отличились Никита Нестеров (11-я минута), Антон Слепышев (13) и Матвей Гуськов (45).

КХЛ Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:6 (2:0, 0:1, 1:5) Голы: Нестеров — 1 (бол., Слепышев, Плотников), 10:13 — 1:0. Слепышев — 2, 12:12 — 2:0. Валк — 2 (Мартинссон, Лилья), 30:25 — 2:1. Берглунд — 1 (Савицкий, Асетов), 41:46 — 2:2. Дитц — 1 (бол., Савицкий, Михайлис), 42:25 — 2:3. Дитц — 2 (бол., Михайлис), 43:34 — 2:4. Гуськов — 3 (бол., Валльмарк, Нестеров), 44:28 — 3:4. Асетов — 2 (Алсинг, Мартинссон), 50:54 — 3:5. Лилья — 3 (п.в., Валк), 59:59 — 3:6Вратари: Рейдеборн (59:19 — 59:59) — Бояркин (Ортио, 12:12)Броски: 26 (5+10+11) — 23 (7+6+10)Штраф: 12 — 6

«Барыс» набрала четыре очка и занимает восьмое место в Восточной конференции. ЦСКА располагается на третье строчке Запада.

16 сентября армейцы сыграют в гостях со «Спартаком». «Барыс» в этот же день проведет выездной матч с рижским «Динамо».