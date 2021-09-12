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    Минское «Динамо» нанесло выездное поражение «Ак Барсу»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» со счетом 5:2 разгромило «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки минского «Динамо»
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    Игроки минского «Динамо»

    В составе победителей по дублю сделали Мальте Стремвалль и Владимир Алистров, а также шайбой отметился Тэйлор Бек.

    У проигравших результативные броски сделали Александр Бурмистров и Дмитрий Кагарлицкий.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)
    Голы: Стремвалль — 1 (бол., Кемпе, Граовац), 19:39 — 1:0. Бурмистров — 1 (Бровкин, Глухов), 27:18 — 1:1. Кагарлицкий — 3 (бол., Коваленко, Воронков), 28:22 — 1:2. Алистров — 1 (Варфоломеев, Дерябин), 46:17 — 2:2. Стремвалль — 2 (Бенгтссон, Бек), 54:45 — 3:2. Алистров — 2, 55:31 — 4:2. Бек — 3 (п.в., Кемпе), 59:32 — 5:2Вратари: Колосов — Бобков (58:49 — 59:32)Штраф: 6 — 31Броски: 20 (5+10+5) — 28 (8+13+7)

    После этой победы «Динамо» имеет 6 очков и занимает 4 место в Западной конференции. У «Ак Барса» 5 баллов и 7 позиция на Востоке.

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