СКА разбил «Адмирал», «Спартак» в овертайме обыграл «Витязь»

на своем льду одержал крупную победу надв рамках поединка регулярного сезона КХЛ. Хозяева выиграли 9:2.

В составе СКА две шайбы забросил 16-летний форвард Матвей Мичков. Также на его счету одна результативная передача.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 9:2 (3:0, 2:1, 4:1) Голы: Воробьев — 1 (Ожиганов, Фантенберг), 2:59 — 1:0. Бурдасов — 1 (бол., Ожиганов, Вей), 8:37 — 2:0. Моисеев — 1 (Грошев, Галенюк), 12:37 — 3:0. Марченко — 2 (Кирсанов), 27:38 — 4:0. Кузьменко — 1 (Кемппайнен, Хуснутдинов), 30:38 — 5:0. Саюстов — 2 (Кестнер, Букартс), 34:31 — 5:1. Тимкин — 1 (Моисеев), 40:12 — 6:1. Вяч. Ушенин — 1 (бол., Саюстов, Шулак), 43:27 — 6:2. Мичков — 1 (бол., Марченко, Хендемарк), 50:28 — 7:2. Мичков — 2 (бол., Фальковский, Кузьменко), 57:51 — 8:2. Марченко — 3 (Мичков, Кузьменко), 59:22 — 9:2Вратари: Юханссон — Налимов (Серебряков, 12:37)Штраф: 6 — 12Броски: 35 (17+3+15) — 21 (5+12+4)

СКА набрал 6 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Адмирал» идет десятым в таблице Востока.

В другом поединке «Спартак» в дополнительное время выиграл у «Витязя» 3:2 ОТ. Победу московскому коллективу принесла шайба Эмиля Петтерссона.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Локтионов — 2 (Кугрышев, Вишневский), 4:12 — 1:0. Хохлачев — 2 (бол., Вишневский, Локтионов), 10:00 — 2:0. Оямяки — 4 (бол., Алтонен, Индрашис), 18:28 — 2:1. Яремчук — 1 (бол., Смолин, Одетт), 43:59 — 2:2. Петтерссон — 3 (бол., Лехтеря, Хед), 63:35 — 3:2Вратари: Красиков — ЕжовШтраф: 10 — 16Броски: 39 (11+14+10+4) — 28 (7+5+10+6)

«Спартак» возглавил таблицу Запада с шестью очками, а «Витязь» имеет 4 очка, занимая шестое место.