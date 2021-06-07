Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССРСказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
  • 16:18
    • Кудряшов точно пропустит две игры на Евро-2020
  • 16:07
    • «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом
  • 14:08
    • 17-летняя Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 13:39
    • Фетисов: Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся
  • 13:21
    • Крейчикова разгромила Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Фетисов: Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной Канады на чемпионате мира.

    Вячеслав Фетисов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Фетисов

    В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России (2:1 ОТ). Перед игрой Фетисов заявил, что россияне легко выиграют у Канады.

  • Фетисов о матче с Канадой: Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать
  • Читайте по теме

    • «Победителя определил финал. У вас есть претензии к победителю? У меня нет. Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду. В средненьком чемпионате, приведя лучших игроков мы должны были долететь до Луны, Марса и Солнца. Но не долетели. Ничего непонятного перед игрой с канадцами я не сказал», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

  • Николишин: Если хотим быть бедными, можно сказать, что Россия проиграла чемпионам
  • Читайте по теме

    • Кроме того, Фетисов отметил, что прошедший чемпионат мира является одним из самых слабых за последние годы.

    «Разве вы сами не видите этого? Играла пятая по силе сборная Канады. Можно списать все на пандемию, но говорить, что это сильнейший чемпионат не приходится. Здесь не надо быть экспертом», — добавил известный хоккеист.

  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
  • Реакция спортивных СМИ на поражение сборной России в четвертьфинале ЧМ-2021
  • 04/06/2021

    • В финале Канада выиграла у сборной Финляндии (3:2 ОТ).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли Латвия разгрома в матче с Германией?
  • Германия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Избавится ли Украина от проблем с реализацией?
  • Украина — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Франция снова выиграет с крупным счетом?
  • Франция — Болгария. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Франция — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 22:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Чили — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венесуэла — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  3.88
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие