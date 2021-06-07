Фетисов: Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумыпрокомментировал победу сборнойна чемпионате мира.

В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России (2:1 ОТ). Перед игрой Фетисов заявил, что россияне легко выиграют у Канады.

«Победителя определил финал. У вас есть претензии к победителю? У меня нет. Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду. В средненьком чемпионате, приведя лучших игроков мы должны были долететь до Луны, Марса и Солнца. Но не долетели. Ничего непонятного перед игрой с канадцами я не сказал», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Фетисов отметил, что прошедший чемпионат мира является одним из самых слабых за последние годы.

«Разве вы сами не видите этого? Играла пятая по силе сборная Канады. Можно списать все на пандемию, но говорить, что это сильнейший чемпионат не приходится. Здесь не надо быть экспертом», — добавил известный хоккеист.

В финале Канада выиграла у сборной Финляндии (3:2 ОТ).