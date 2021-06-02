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    Фетисов о матче с Канадой: Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов уверен, что сборная России обыграет Канаду в четвертьфинале чемпионата мира.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать.

    С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще?

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    • Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Канада состоится 3 июня, начало — в 20:15 мск.

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