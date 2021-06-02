Фетисов о матче с Канадой: Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумыуверен, что сборнаяобыграетв четвертьфинале чемпионата мира.

«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать.

С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще?

Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Канада состоится 3 июня, начало — в 20:15 мск.