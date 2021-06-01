Третьяк: Канада — раненый зверь. Надо выходить и биться

Президент Федерации хоккея Россииподелился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм.

Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей.

Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то всё. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остаётся матч за третье место, а здесь — нет.

Тем более играть нам против Канады. На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — "Спартак".

В каком бы состоянии ни был "Спартак", они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», — сказал Третьяк «Чемпионату».